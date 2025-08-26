Mondo
Trump tenta l’assalto alla Fed
Lisa Cook, membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, è stata messa alla porta. Nominata da Joe Biden, la donna nera è la prima in 111 anni di storia a essere licenziata da un presidente. Ma non è la prima volta che The Donald tenta di colpire, con attacchi più o meno frontali, l'indipendenza della banca
