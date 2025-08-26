Perché il governo di Israele ignora le proteste di piazza?

Tel Aviv, ancora una volta, è teatro di cortei e scontri contro il governo. Le famiglie degli ostaggi chiedono la fine di un conflitto che li ha abbandonati al loro destino. Il gabinetto di guerra rifiuta la proposta di Hamas e decide l’occupazione di Gaza City. Le nuove mosse militari rischiano di aggravare la crisi e isolare Israele sul piano internazionale. Dietro la strategia, secondo i critici, c’è la volontà di ridisegnare l’intera area mediorientale