Nel giorno in cui Kiev celebrava l’Indipendenza dall’Unione Sovietica, Zelensky ha promesso che il Paese tornerà unito. Negli Stati Uniti, Sergej Lavrov ha invece ribadito che non esistono le condizioni per la fine del conflitto. La distanza tra le parti appare più netta che mai. Putin pretende la cessione non solo dei territori occupati, ma anche di quelli ancora da conquistare. Ecco perché oggi compromesso sembra impossibile