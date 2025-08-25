Turista fa pole dance sull'asta della bandiera turca: denunciata

La prefettura di Nevşehir, la provincia cui appartiene Uchisar in Turchia, ha confermato di aver aperto un’indagine sul caso di una turista che si sarebbe filmata mentre faceva pole dance sulla barra di una bandiera turca. È stata avviata una denuncia formale contro la straniera protagonista del video e al momento non è stata resa nota l’identità della ragazza.

La dichiarazione ufficiale della prefettura

"In relazione alle notizie e ai post apparsi su alcuni organi di stampa e sui social media, è stato accertato che un cittadino straniero ha avuto comportamenti inappropriati sul palo della bandiera turca nella nostra provincia (Uçhisar Beldesi)" ha detto la prefettura in una nota. "A seguito delle indagini e delle identificazioni immediatamente effettuate dalle nostre forze di sicurezza, è stata presentata la denuncia penale necessaria e la Procura della Repubblica di Nevşehir ha avviato un’indagine giudiziaria sul cittadino straniero in questione ai sensi degli articoli 300 e 301 del Codice Penale turco".