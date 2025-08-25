Turista fa pole dance sull'asta della bandiera turca: denunciata

È costata cara a una turista la scelta di cimentarsi in una danza acrobatica sull’asta che regge la bandiera turca a Uchisar, nel cuore della regione della Cappadocia. Il video, diventato rapidamente virale sui social media, mostra la giovane mentre esegue una pole dance proprio sull’asta della bandiera, gesto che ha suscitato immediatamente reazioni di disappunto e indignazione da parte delle autorità locali
La prefettura di Nevşehir, la provincia cui appartiene Uchisar in Turchia, ha confermato di aver aperto un’indagine sul caso di una turista che si sarebbe filmata mentre faceva pole dance sulla barra di una bandiera turca. È stata avviata una denuncia formale contro la straniera protagonista del video e al momento non è stata resa nota l’identità della ragazza.
La dichiarazione ufficiale della prefettura
"In relazione alle notizie e ai post apparsi su alcuni organi di stampa e sui social media, è stato accertato che un cittadino straniero ha avuto comportamenti inappropriati sul palo della bandiera turca nella nostra provincia (Uçhisar Beldesi)" ha detto la prefettura in una nota. "A seguito delle indagini e delle identificazioni immediatamente effettuate dalle nostre forze di sicurezza, è stata presentata la denuncia penale necessaria e la Procura della Repubblica di Nevşehir ha avviato un’indagine giudiziaria sul cittadino straniero in questione ai sensi degli articoli 300 e 301 del Codice Penale turco".
Conseguenze legali e opinioni contrastanti
Gli articoli citati riguardano la protezione dei simboli nazionali e dei valori della Repubblica turca, evidenziando la sensibilità del tema e le severe conseguenze legali per chiunque venga ritenuto colpevole di atti ritenuti offensivi verso la bandiera nazionale.
Il caso ha sollevato un acceso dibattito sulla responsabilità dei turisti e sui limiti della libertà di espressione in contesti culturali e nazionali diversi dai propri, oltre a richiamare l’attenzione sulla necessità di rispetto verso i simboli delle comunità ospitanti.