Mondo
Gerrymandering sotto i riflettori: come funziona e cosa pensano gli elettori americani
I sondaggi mostrano che è largamente impopolare: il 69% degli elettori Usa vorrebbe vietarlo. Il consenso è alto tra i democratici (80%) ma resta maggioritario anche tra i repubblicani (57%). Tuttavia, le opinioni sui casi concreti divergono, con alcuni cittadini che approvano la riforma texana. La contraddizione evidenzia come la politica partigiana possa prevalere sui principi democratici
