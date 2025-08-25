Kirghizistan, bloccata la missione di recupero del corpo di Sinigaglia

Nella notte il ministero delle emergenze del Kirghizistan ha ritirato l’autorizzazione al volo di soccorso per la squadra composta dai capitani piloti Manuel Munari, Marco Sottile e dalla guida alpina Michele Cucchi, incaricata di rintracciare il corpo dell'alpinista russa Natalia Nagovitsyna, dispersa a 7000 mila metri da 13 giorni, e di recuperare il corpo di Luca Sinigaglia, 49 anni, deceduto il 15 agosto a 6.800 metri a seguito di edema cerebrale dopo aver portato i primi aiuti a Natalia, amica e collega conosciuta nel 2021.

Il permesso di volo era stato concesso ieri dopo riunioni tecniche, procedure burocratiche e importanti garanzie anche economiche messe a disposizione dall’agenzia kirghisa AK-SAI e i tre si erano trasferiti nel pomeriggio con l’elicottero H125 da Bishkek al campo base di Karkara. Le previsioni meteo buone avevano fatto fissare il decollo e l’inizio delle operazioni alle ore 5,28 di questa mattina. La squadra sta ora rientrando a Bishek, capitale del Kirghizistan, in elicottero. Poi volerà in Italia.