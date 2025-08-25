Kirghizistan, bloccata la missione di recupero del corpo di Sinigaglia

Kirghizistan, bloccata missione di recupero del corpo di Sinigaglia e dell'alpinista russaMondo
Nella notte il ministero delle emergenze del Kirghizistan ha ritirato l’autorizzazione al volo di soccorso per la squadra composta dai capitani piloti Manuel Munari, Marco Sottile e dalla guida alpina Michele Cucchi, incaricata di rintracciare il corpo dell'alpinista russa Natalia Nagovitsyna, dispersa a 7000 mila metri da 13 giorni, e di recuperare il corpo di Luca Sinigaglia, 49 anni, deceduto il 15 agosto a 6.800 metri a seguito di edema cerebrale dopo aver portato i primi aiuti a Natalia, amica e collega conosciuta nel 2021.
Il permesso di volo era stato concesso ieri dopo riunioni tecniche, procedure burocratiche e importanti garanzie anche economiche messe a disposizione dall’agenzia kirghisa AK-SAI e i tre si erano trasferiti nel pomeriggio con l’elicottero H125 da Bishkek al campo base di Karkara. Le previsioni meteo buone avevano fatto fissare il decollo e l’inizio delle operazioni alle ore 5,28 di questa mattina. La squadra sta ora rientrando a Bishek, capitale del Kirghizistan, in elicottero. Poi volerà in Italia.
Sospese le ricerche da sabato
Le ricerche dell'alpinista russa Nagovitsyna, bloccata sulla montagna più alta del Kirghizistan, erano state sospese sabato 23 agosto a tempo indeterminato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Nagovitsyna si è fratturata una gamba durante la scalata del Picco della Vittoria, alto 7.439 metri, mentre si trovava a un'altitudine di circa 7.000 metri, ed è bloccata in montagna da 13 giorni. L'alpinista italiano Luca Sinigaglia è morto il 15 agosto nel tentativo di salvarla. Sabato, "le condizioni meteorologiche sono peggiorate drasticamente, quindi tutte le operazioni di soccorso sono state sospese", ha dichiarato all'agenzia di stampa russa Ria Novosti il portavoce del ministero delle Emergenze kirghiso, Adil Chargynov. Le temperature notturne sulla cima del Picco della Vittoria si aggirano attualmente intorno ai -30 gradi, accompagnate da raffiche di vento e tempeste di neve, secondo una fonte del Ministero citata dall'agenzia di stampa russa TASS.