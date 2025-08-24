C'è qualcosa che non va, a Las Vegas

La metropoli del gioco d’azzardo e degli eccessi si scopre improvvisamente fragile. Casinò e alberghi non registrano più il tutto esaurito, ma stanze vuote e tavoli deserti. Gli arrivi sono calati dell’11,3% e per la prima volta la crisi colpisce i mesi estivi. Inflazione e timori economici pesano sulle scelte dei turisti americani e stranieri. Un problema che mette in discussione il modello di sviluppo della capitale del Nevada