Adidas si scusa per la scarpa copiata dagli indigeni messicani

Mondo

La responsabile messicana Karen González ha assicurato che, d'ora in poi, Adidas cercherà la guida e la collaborazione della comunitàdi Villa Hidalgo Yalalag per i modelli futuri, nel rispetto della cultura locale, che dipende dall'artigianato per la sua sopravvivenza. Il governo messicano ha dichiarato che chiederà un risarcimento finanziario per appropriazione culturale

L'azienda tedesca Adidas si è scusata pubblicamente con una comunità indigena in Messico dopo aver utilizzato sandali tradizionali realizzati da artigiani locali come ispirazione per un nuovo modello. La sneaker dell'azienda di articoli sportivi si chiama "Oaxaca Slip-On" e ha suscitato critiche e accuse di appropriazione culturale in quanto ispirate agli huaraches, i tradizionali sandali di cuoio realizzati dagli indios messicani. Sulla questione era intervenuta persino la presidente messicana Claudia Sheinbaum.    

Adidas: "Cercheremo collaborazione della comunità per modelli futuri"

Karen González, responsabile legale di Adidas Messico, ha riconosciuto che la scarpa è stata progettata sulla base di un modello tradizionale della comunità di Villa Hidalgo Yalalag. "Comprendiamo che ciò possa aver causato disagio e, per questo motivo, ci scusiamo pubblicamente", ha dichiarato durante una cerimonia ufficiale. La dirigente ha inoltre assicurato che, d'ora in poi, Adidas cercherà la guida e la collaborazione della comunità per i modelli futuri, nel rispetto della cultura locale, che dipende dall'artigianato per la sua sopravvivenza. Dopo il suo lancio all'inizio di agosto, la scarpa sotto accusa è stata rimossa dalla vendita online. Il governo messicano ha annunciato che chiederà un risarcimento finanziario ad Adidas.

