Usa, Trump invia 3 navi da guerra vicino alla costa venezuelana

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di schierare tre navi da guerra al largo delle coste del Venezuela per combattere il narcotraffico. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense all'Afp, in un contesto di crescenti tensioni tra i due Paesi. Mentre Washington e Caracas sono in conflitto da anni, questo dispiegamento militare arriva mentre il presidente degli Stati Uniti sta intensificando la pressione sul suo omologo venezuelano, Nicolas Maduro, raddoppiando a 50 milioni di dollari la ricompensa offerta all'inizio di agosto per chiunque porti al suo arresto per narcotraffico. I tre cacciatorpediniere lanciamissili classe Aegis si stanno dirigendo verso le acque al largo del Venezuela. Secondo diversi media statunitensi, l'amministrazione Trump prevede anche di inviare 4.000 Marines nella regione caraibica, vicino alla costa venezuelana.

Il governo degli Stati Uniti, che non riconosce la vittoria ampiamente contestata di Nicolas Maduro alle ultime elezioni presidenziali in Venezuela e lo accusa di coinvolgimento in una rete internazionale di narcotraffico. Ieri, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito il governo venezuelano un "cartello narco-terrorista" e Nicolas Maduro il "leader latitante di questo cartello". Dopo aver definito "patetica" e "una grossolana operazione di propaganda politica" la nuova taglia statunitense sul suo arresto, Nicolas Maduro ha annunciato lunedì la mobilitazione di 4,5 milioni di miliziani "per garantire la copertura dell'intero territorio" del Venezuela. Fondata dal defunto presidente Hugo Chavez, il cui successore è Nicolas Maduro, la milizia venezuelana è, secondo fonti ufficiali, composta da cinque milioni di persone, civili o riservisti, posti sotto il comando dell'esercito.

Intanto, i paesi membri dell'Alleanza Bolivariana per le Americhe (Alba) hanno condannato lo spiegamento di navi statunitensi nei Caraibi, in particolare vicino alla costa venezuelana, durante uno straordinario vertice virtuale che si è svolto oggi. «Il dispiegamento militare statunitense nelle acque caraibiche, con il pretesto di operazioni antidroga, rappresenta una minaccia per la pace e la stabilità nella regione», hanno affermato i membri dell'Alleanza Bolivariana in una dichiarazione congiunta.

Questa organizzazione, fondata dall'ex presidente venezuelano Hugo Chavez e dal presidente cubano Fidel Castro, ha espresso il suo «più forte e assoluto sostegno» al presidente Maduro e ha chiesto al presidente colombiano Gustavo Petro, attuale presidente della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (Celac), di organizzare una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri. L'Alba è stata fondata nel 2004 in risposta al fallito piano statunitense di creare l'Area di Libero Scambio delle Americhe (Alca). È composta da Antigua e Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Grenada, Nicaragua, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine e Santa Lucia. La sua influenza, tuttavia, è diminuita dopo la morte di Hugo Chavez nel 2013.