Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa c'è di vero sulle trattative per la tregua a Gaza

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

Non si tratta di un accordo o, ancor più, di una soluzione alla questione israelo-palestinese. Ma solo di un cessate il fuoco di qualche giorno, o di qualche settimana, per permettere l'ingresso degli aiuti. Hamas avrebbe accettato una proposta che ricalca in tutto e per tutto quella dell'inviato Steve Witkoff. Eppure, Israele sembra respingerla ancora

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ