Norvegia, il figlio della Principessa è accusato di quattro stupri

Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, è accusato di maltrattamenti da parte della fidanzata, atti di violenza, privazione della libertà e riprese e videoregistrazioni senza consenso, con accuse per oltre trenta reati. Lo ha spiegato il Procuratore Generale in una conferenza stampa

Il figlio maggiore della principessa norvegese Mette-Marit, Marius Borg H›iby, è accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri, e rischia fino a 10 anni di carcere: lo ha annunciato il procuratore generale norvegese. Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, è accusato di maltrattamenti da parte della fidanzata, atti di violenza, privazione della libertà e riprese e videoregistrazioni senza consenso, ha spiegato il Procuratore Generale Sturla Henriksb in una conferenza stampa. "La pena massima per i reati menzionati nell'atto di accusa è una pena detentiva fino a 10 anni", ha affermato.

"Cicatrici indelebili"

"Si tratta di reati molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite", ha sottolineato il pubblico ministero. Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, Marius Borg Hoiby, era stato arrestato il 4 agosto 2024 con l'accusa di aggressione alla compagna. Questi eventi hanno dato il via a una serie di altre rivelazioni e denunce da parte di numerose vittime.