Norvegia, il figlio della Principessa è accusato di quattro stupri

Mondo
©IPA/Fotogramma

Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, è accusato di maltrattamenti da parte della fidanzata, atti di violenza, privazione della libertà e riprese e videoregistrazioni senza consenso, con accuse per oltre trenta reati. Lo ha spiegato il Procuratore Generale in una conferenza stampa

ascolta articolo

Il figlio maggiore della principessa norvegese Mette-Marit, Marius Borg H›iby, è accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri, e rischia fino a 10 anni di carcere: lo ha annunciato il procuratore generale norvegese. Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, è accusato di maltrattamenti da parte della fidanzata, atti di violenza, privazione della libertà e riprese e videoregistrazioni senza consenso, ha spiegato il Procuratore Generale Sturla Henriksb in una conferenza stampa. "La pena massima per i reati menzionati nell'atto di accusa è una pena detentiva fino a 10 anni", ha affermato.

"Cicatrici indelebili"

"Si tratta di reati molto gravi che possono lasciare cicatrici indelebili e distruggere vite", ha sottolineato il pubblico ministero. Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre Mette-Marit con il principe ereditario Haakon, Marius Borg Hoiby, era stato arrestato il 4 agosto 2024 con l'accusa di aggressione alla compagna. Questi eventi hanno dato il via a una serie di altre rivelazioni e denunce da parte di numerose vittime.

EXCLUSIVE: Shot - 20th Aug 2023 STOCK Crown Princess Mette-Marit of Norway's son, Marius Borg H?iby, was arrested for a second time on Saturday for allegedly violating a restraining order. His previous brush with the law was last month when H?iby was detained following an altercation in an apartment in Frogner near Oslo. The bad-boy of European Royalty Marius Borg Hoiby is seen attending Crown Princess Mette-Marit's private birthday party arriving on an edgy Motorbike. Crown Princess Mette-Marit was celebrating turning 50 with a service in the Castle Chapel and at the House of Literature. Pictured: marius borg h?iby Ref: BLU_S7914496 200823 EXCLUSIVE Picture by: / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 eamteam@shutterstock.com World Rights, No Denmark Rights, No Sweden Rights, No Switzerland Rights, No Norway Rights, No France Rights, No Germany Rights, No Austria Rights
Marius Borg H›iby.

