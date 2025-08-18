Spagna, incendi “senza precedenti”: interrotto il cammino di Santiago

Oltre 160mila ettari di territorio devastati dal fuoco hanno determinato l'interruzione del cammino di Santiago, per la prima volta nella storia. La ministra Robles ha dichiato durante la conferenza per l'emergenza: “Mai visto nulla di simile in 20 anni”. Sono state attivate evacuazioni di massa nei parchi nazionali
Una situazione “dantesca e senza precedenti”. Così la ministra della Difesa spagnola Margarita Robles ha descritto gli incendi che da settimane devastano il nord-ovest della Spagna, in particolare la Castiglia e León, la Galizia e l’Estremadura. Le fiamme hanno già distrutto oltre 160mila ettari di terreno, costringendo all’evacuazione migliaia di persone e mettendo a rischio aree naturali di immenso valore, come il Parco nazionale de los Picos d’Europa. Il premier Pedro Sánchez, dopo aver presieduto una riunione di emergenza, ha parlato di “tristezza e desolazione” per le quattro vittime accertate, tra cui un vigile del fuoco morto il 17 agosto in un incidente con l’autobotte su cui viaggiava nella provincia di León. Proprio in questa regione si concentra la maggior parte dei circa 40 focolai ancora attivi.
Interruzione del cammino francese
La situazione è così critica che le autorità hanno disposto l’interruzione del Cammino di Santiago lungo l’itinerario francese, frequentato in questi giorni da migliaia di pellegrini. Evacuati dieci villaggi della Valle del Valdeón, compresa la celebre località turistica di Caín, con i residenti trasferiti nei rifugi allestiti a Riaño.
Dal 2 agosto sono stati mobilitati 3.500 militari dell’UME (Unità di emergenza dell’esercito), a cui si aggiungeranno a breve altre 500 unità. Ma il governo non esclude di schierarne ancora. "Nei vent’anni dalla creazione dell’UME, non avevamo mai visto nulla di simile", ha dichiarato Robles, sottolineando le difficoltà degli interventi aerei bloccati dal fumo e la pericolosa capacità degli incendi di autoalimentarsi con "virulenza straordinaria".
Vedi anche
Incendi in Spagna, fiamme nella notte in Galizia
Evacuazioni di emergenza e patrimonio ambientale a rischio
In Castiglia e León sono oltre 3.000 le persone sfollate, mentre resta alta la preoccupazione per i danni ambientali, dopo che un altro vasto rogo ha già colpito nei giorni scorsi il parco naturale di Las Médulas, patrimonio UNESCO.
La ministra Robles ha infine rivolto un appello ai cittadini: "Capisco il dramma umano di chi perde tutto, ma affrontare il fuoco è compito di professionisti. Solo seguendo le indicazioni dei tecnici sarà possibile evitare nuove tragedie".
Leggi anche
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
©Getty
Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia evacuati. FOTO
Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Sembrano invece migliorate le condizioni degli incendi a Tres Cantos (Madrid) e Tarifa (Cadice). Finora due persone hanno perso la vita