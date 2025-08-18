Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, incendi “senza precedenti”: interrotto il cammino di Santiago

Mondo

Oltre 160mila ettari di territorio devastati dal fuoco hanno determinato l'interruzione del cammino di Santiago, per la prima volta nella storia. La ministra Robles ha dichiato durante la conferenza per l'emergenza: “Mai visto nulla di simile in 20 anni”. Sono state attivate evacuazioni di massa nei parchi nazionali 

ascolta articolo

Una situazione “dantesca e senza precedenti”. Così la ministra della Difesa spagnola Margarita Robles ha descritto gli incendi che da settimane devastano il nord-ovest della Spagna, in particolare la Castiglia e León, la Galizia e l’Estremadura. Le fiamme hanno già distrutto oltre 160mila ettari di terreno, costringendo all’evacuazione migliaia di persone e mettendo a rischio aree naturali di immenso valore, come il Parco nazionale de los Picos d’Europa. Il premier Pedro Sánchez, dopo aver presieduto una riunione di emergenza, ha parlato di “tristezza e desolazione” per le quattro vittime accertate, tra cui un vigile del fuoco morto il 17 agosto in un incidente con l’autobotte su cui viaggiava nella provincia di León. Proprio in questa regione si concentra la maggior parte dei circa 40 focolai ancora attivi.

Interruzione del cammino francese

La situazione è così critica che le autorità hanno disposto l’interruzione del Cammino di Santiago lungo l’itinerario francese, frequentato in questi giorni da migliaia di pellegrini. Evacuati dieci villaggi della Valle del Valdeón, compresa la celebre località turistica di Caín, con i residenti trasferiti nei rifugi allestiti a Riaño.

Dal 2 agosto sono stati mobilitati 3.500 militari dell’UME (Unità di emergenza dell’esercito), a cui si aggiungeranno a breve altre 500 unità. Ma il governo non esclude di schierarne ancora. "Nei vent’anni dalla creazione dell’UME, non avevamo mai visto nulla di simile", ha dichiarato Robles, sottolineando le difficoltà degli interventi aerei bloccati dal fumo e la pericolosa capacità degli incendi di autoalimentarsi con "virulenza straordinaria".

Vedi anche

Incendi in Spagna, fiamme nella notte in Galizia

Evacuazioni di emergenza e patrimonio ambientale a rischio

In Castiglia e León sono oltre 3.000 le persone sfollate, mentre resta alta la preoccupazione per i danni ambientali, dopo che un altro vasto rogo ha già colpito nei giorni scorsi il parco naturale di Las Médulas, patrimonio UNESCO.

La ministra Robles ha infine rivolto un appello ai cittadini: "Capisco il dramma umano di chi perde tutto, ma affrontare il fuoco è compito di professionisti. Solo seguendo le indicazioni dei tecnici sarà possibile evitare nuove tragedie".

Leggi anche

Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Mondo

Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia evacuati. FOTO

Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Sembrano invece migliorate le condizioni degli incendi a Tres Cantos (Madrid) e Tarifa (Cadice). Finora due persone hanno perso la vita

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Trump: "È un grande giorno, vediamo quali saranno risultati". LIVE

live Mondo

"Un grande giorno alla Casa Bianca, vediamo quali saranno i risultati", ha detto Trump...

Al Jazeera: "Hamas accetta nuova proposta su cessate il fuoco". LIVE

live Mondo

Una fonte ha reso noto ad Al Jazeera che Hamas ha accettato la nuova proposta per un cessate il...

Spagna, incendi “senza precedenti”: interrotto il cammino di Santiago

Mondo

Oltre 160mila ettari di territorio devastati dal fuoco hanno determinato l'interruzione del...

Swatch, ritirata campagna pubblicitaria accusata di razzismo in Cina

Mondo

Il gruppo svizzero ha ritirato una campagna pubblicitaria dopo accuse di razzismo in Cina per...

Norvegia, il figlio della Principessa è accusato di quattro stupri

Mondo

Oltre ai quattro stupri, Marius Borg Hoiby, 28 anni, è accusato di maltrattamenti da parte della...

Mondo: I più letti