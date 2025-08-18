Alessio Laterza, pugliese da tre anni a Belgrado, è stato arrestato nella notte del 14 agosto, ed è finito proprio nelle mani degli agenti di una delle unità denunciate per abusi e intimidazioni. Accusato di aver lanciato sassi contro la polizia e poi dichiarato estraneo agli scontri, ha passato un Ferragosto da dimenticare in cella. “Mi hanno distrutto il cellulare, sono stato tra i pochi a non essere picchiato, per ore senz’acqua e senza poter chiamare un avvocato. Il dietro le quinte degli arresti fa paura”