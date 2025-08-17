Esplora tutte le offerte Sky
Papa Leone XIV: "Serve il fuoco dell'amore, non quello delle armi"

Mondo
©Ansa

Lo ha detto il Pontefice nel corso dell'omelia della messa presieduta al Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano, con i poveri assistiti dalla diocesi e dalla Caritas

"Il mondo ci abitua a scambiare la pace con la comodità, il bene con la tranquillità. Ma serve non vivere più per noi stessi, di portare il fuoco nel mondo. Non il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. No. Ma il fuoco dell'amore, che si abbassa e serve, che oppone all'indifferenza la cura e alla prepotenza la mitezza; il fuoco della bontaà che non costa come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo". Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell'omelia della messa presieduta al Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano, con i poveri assistiti dalla diocesi e dalla Caritas. "Può costare incomprensione, scherno, persino persecuzione, ma non c'è pace più grande di avere in sè la sua fiamma", la fiamma di Gesù, ha proseguito.

Il Papa: "Nella Chiesa siamo tutti poveri, abbattiamo i muri"

Il Papa, nella messa ad Albano, ha proseguito nel suo messaggio: "Vi incoraggio a non distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere, tra chi appare povero e chi sente di offrire tempo, competenze, aiuto. Siamo la Chiesa del Signore, una Chiesa di poveri, tutti preziosi, tutti soggetti, ognuno portatore di una Parola singolare di Dio. Ognuno è un dono per gli altri". Quindi ha aggiunto: "Abbattiamo i muri", "solo insieme, solo diventando un unico Corpo in cui anche il più fragile partecipa in piena dignità, siamo il Corpo di Cristo, la Chiesa di Dio. Questo avviene quando il fuoco che Gesù è venuto a portare brucia i pregiudizi, le prudenze e le paure che emarginano ancora chi porta scritta la povertà di Cristo nella propria storia". Papa Leone ha poi concluso: "Non lasciamo fuori il Signore dalle nostre chiese, dalle nostre case e dalla nostra vita. Nei poveri, invece, lasciamolo entrare e allora faremo pace anche con la nostra povertà, quella che temiamo e neghiamo quando cerchiamo a ogni costo tranquillità e sicurezza". 

Approfondimento

Papa Leone XIV: non smettiamo di sperare nella pace
©Ansa

Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo, 6 luglio 2025. Soggiornerà due settimane a Villa Barberini. Ha lasciato l'auto ed ha percorso un breve tragitto a piedi per salutare la gente. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Mondo

Leone XIV, il Pontefice a Castel Gandolfo per le vacanze. FOTO

Era dal 2013 che un Papa non andava nel paese situato nell’area dei Castelli Romani per osservare un periodo di riposo. La gioia del sindaco de Angelis: “Siamo grati della sua presenza e ci auguriamo che continui nel tempo”

Papa Leone XIV: "Serve il fuoco dell'amore, non quello delle armi"

