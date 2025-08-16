Trump, Putin e il (nostro) senso di realtà
Le immagine arrivate da Anchorage e rimbalzate in tutto il mondo parlano chiaro. Trump accoglieva forse il suo modello. Putin, ben consapevole, sfruttava fino in fondo quella malcelata sudditanza per mostrarsi al mondo di nuovo legittimato. In tutto questo l'Europa veniva messa da parte, come anti-modello, mentre le reazioni del governo italiano, all'indomani del vertice, sono state piuttosto benevole, con varie sfumature. Cosa ci racconta questo incontro sul momento storico in cui viviamo?
