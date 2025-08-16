Mondo
CO2, quanto ha emesso l'Ue nella prima metà del 2025?
Gli ultimi dati Eurostat indicano una leggera inversione di tendenza rispetto al passato, con un piccolo aumento di gas climalteranti rilasciati in atmosfera. Il settore energetico è il maggiore responsabile, ma ci sono Paesi virtuosi che riescono a conciliare l’economia con l’ambiente. Tra questi, però, non c’è l’Italia
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi