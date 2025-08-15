Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Dalla persecuzione all'esilio: la storia della giornalista afghana Zahra Joya

Silvia Donnini

Silvia Donnini

©Getty

Era il 15 agosto 2021 quando il ritorno dei talebani a Kabul ha fatto piombare di nuovo l'Afghanistan in un regime oppressivo. Ed era il 2021 quando la reporter afghana Zahra Joya ha lasciato la sua terra per sfuggire alle persecuzioni contro i giornalisti. Oggi, vive in esilio a Londra, ma la sua battaglia per i diritti delle donne afghane non è finita. "In Afghanistan la libertà di parola è morta. Le donne sono forti: resistono, lottano, protestano. Non sarà facile, ma ricominceremo", ha detto a Sky Tg24 Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ