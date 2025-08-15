Era il 15 agosto 2021 quando il ritorno dei talebani a Kabul ha fatto piombare di nuovo l'Afghanistan in un regime oppressivo. Ed era il 2021 quando la reporter afghana Zahra Joya ha lasciato la sua terra per sfuggire alle persecuzioni contro i giornalisti. Oggi, vive in esilio a Londra, ma la sua battaglia per i diritti delle donne afghane non è finita. "In Afghanistan la libertà di parola è morta. Le donne sono forti: resistono, lottano, protestano. Non sarà facile, ma ricominceremo", ha detto a Sky Tg24 Insider