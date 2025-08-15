Esplora tutte le offerte Sky
Afghanistan 4 anni dopo, le donne cancellate del Panjshir

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini

©Getty

Dal 15 agosto 2021, i diritti delle donne afghane sono stati azzerati e l'istruzione è vietata. La ginecologa Picucci lavora nella clinica di Emergency ad Anabah, dove fa nascere migliaia di bambini. Le donne sono analfabete, e spesso si presentano già in gravi condizioni. "Il nostro è l’unico porto sicuro nel naufragio di questo Paese". Tra le pazienti, le mogli dei talebani: "Sono trattate come animali: chiuse in casa, senza nessun contatto con l’esterno, quasi incapaci di esprimersi verbalmente". Il racconto

