Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Migranti: quattro dati di fatto da cui partire per discutere di sbarchi

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

Quando si parla di immigrazione irregolare, ci si scontra con una serie di elementi, tutti veri e tutti in contraddizione tra loro, che rendono la questione una specie di cubo di rubik. Dal fattore "opinioni pubbliche europee" alla crisi demografica: analizziamo punto per punto i fattori in campo all'indomani di un nuovo naufragio nel canale di Sicilia

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ