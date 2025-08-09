Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Deportati e “rieducati”: come la Russia manipola i bambini ucraini

Chiara Boletti

Chiara Boletti

©Getty

Secondo i dati ufficiali di Kiev, dall’inizio dell’invasione su larga scala sono almeno 20.000 i minori portati via dal Paese. Ma per Mykola Kuleba, president di Save Ukraine, è un dato sottostimato. “Molti sono spariti nei primi mesi. Non sappiamo chi siano, né dove siano finiti. Un genocidio culturale”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ