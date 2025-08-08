Usa, sparatoria alla Emory University di Atlanta

"Emergenza Emory: tiratore attivo nel campus di Emory Atlanta a Emory Point CVS. CORRI, NASCONDITI, COMBATTI. Evita l'area. Riparo sul posto", ha scritto l'università sulla piattaforma X. Le forze dell'ordine e la sicurezza del campus sono sul posto

Una sparatoria ha coinvolto la Emory University di Atlanta, in Georgia, Stati Uniti. Lo ha annunciato la stessa università sul suo profilo X: "Emergenza Emory: tiratore attivo nel campus di Emory Atlanta a Emory Point CVS. CORRI, NASCONDITI, COMBATTI. Evita l'area. Riparo sul posto". Non si sa ancora cosa abbia portato alla sparatoria o se ci siano feriti. Un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine ha circondato l'area interessata.