Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, sparatoria alla Emory University di Atlanta: massiccio dispiegamento di polizia

Mondo

 "Emergenza Emory: tiratore attivo nel campus di Emory Atlanta a Emory Point CVS. CORRI, NASCONDITI, COMBATTI. Evita l'area. Riparo sul posto", ha scritto l'università sulla piattaforma X. Le forze dell'ordine e la sicurezza del campus sono sul posto

ascolta articolo

Una sparatoria ha coinvolto la Emory University di Atlanta, in Georgia, Stati Uniti. Lo ha annunciato la stessa università sul suo profilo X: "Emergenza Emory: tiratore attivo nel campus di Emory Atlanta a Emory Point CVS. CORRI, NASCONDITI, COMBATTI. Evita l'area. Riparo sul posto". Non si sa ancora cosa abbia portato alla sparatoria o se ci siano feriti. Un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine ha circondato l'area interessata.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Trump: “Accordo con Putin comporterà scambio territori”

Mondo

Il Cremlino ha annunciato di aver concordato con gli Usa un vertice tra Putin e Trump che,...

Sabato Consiglio Onu su piano Gaza. Guterres: "Pericolosa escalation"

Mondo

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà per discutere del piano israeliano di controllo di...

Usa, sparatoria alla Emory University di Atlanta

Mondo

 "Emergenza Emory: tiratore attivo nel campus di Emory Atlanta a Emory Point CVS. CORRI,...

Spagna, in fiamme Moschea di Cordova patrimonio Unesco. VIDEO

Mondo

In alcuni video pubblicati sui social si vedono fiamme divampate dall'interno del monumento, che...

Armenia-Azerbaigian, Trump: "Paesi si impegnano per fine guerra"

Mondo

"La mia ambizione è portare la pace nel mondo", ha detto il tycoon in occasione dell'incontro...

Mondo: I più letti