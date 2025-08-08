Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Azerbaijan e Armenia, Trump trasforma la pace in un affare

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

L'incontro tra il primo ministro armeno Nikol Pashinyan (sinistra) e il presidente azero Ilham Aliyev (destra) ad Abu Dhabi il 10 luglio 2025 (Foto Ansa)

Dietro l'accordo tra i due Paesi rivali, la costruzione di infrastrutture e di un corridoio commerciale ed energetico nel cuore del Caucaso, capace di mettere in discussione il ruolo nella regione di Russia e Iran

