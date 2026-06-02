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Cronaca

2 giugno 1946, il voto delle donne che cambiò l'Italia

Carola Di Nisio

Carola Di Nisio
©Getty

Un'ex partigiana che contribuì alla Liberazione e votò per la Repubblica, una storica che racconta il lungo cammino verso la cittadinanza femminile e una studentessa impegnata nella rappresentanza scolastica: tre generazioni a confronto sul valore del voto e sull'idea di una società fondata sugli stessi diritti e doveri per tutti

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