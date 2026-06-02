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Musica

La musica politica tra la forza della comunità e il peso della censura

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Le recenti parole di Francesco De Gregori riaccendono un dibattito antico: da Bob Dylan ai martiri del golpe cileno, fino alle moderne censure pop, una breve cronistoria su chi, dal palco, ha abbattuto muri, unito minoranze e sfidato poteri politici

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