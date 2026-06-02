Cronaca
Fabrizio, trovare la speranza dietro le sbarre
Nato e cresciuto a Taranto, Fabrizio è padre di tre figli. Imprenditore affermato e politico di lungo corso, ricopre incarichi importanti a livello locale e regionale. Sempre a Taranto, Fabrizio viene arrestato e portato in carcere. Dopo la condanna, viene detenuto nel carcere della Dozza di Bologna, città nella quale è rimasto a vivere una volta tornato libero
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