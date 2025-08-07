Incendio in Francia, un morto e 16mila ettari di boschi bruciati

Diversi villaggi nel sud del Paese sono in stato di massima allerta nel terzo giorno del più grande incendio boschivo dell'estate, con fiamme che continuano a devastare migliaia di ettari sebbene la loro intensità sia diminuita ascolta articolo

Diverse località nel sud della Francia rimangono in stato di massima allerta oggi, terzo giorno del più grande incendio boschivo dell'estate, mentre le fiamme continuano a devastare migliaia di ettari. Il vento che spingeva le fiamme verso la costa mediterranea è cambiato deviando il pericolo verso il massiccio delle Corbières. Finora sono 15 i comuni colpiti dalle fiamme.

Un morto e decine di feriti A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, nell'Aude (regione dell'Occitania), una donna di 65 anni che si era rifiutata di uscire di casa è stata trovata morta nella sua abitazione devastata dalle fiamme. La Prefettura ha segnalato anche 13 feriti: due residenti, uno dei quali ha riportato gravi ustioni, sono stati ricoverati in ospedale e undici vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto, secondo il ministro dell'Interno Bruno Retailleau.

Devastati 16 mila ettari di vegetazione e pinete A partire da martedì pomeriggio, nel villaggio di Ribaute, tra Carcassonne e Narbonne, il più grande incendio dell'estate francese ha devastato 16mila ettari di vegetazione e pinete, "più dell'intera città di Parigi", secondo il colonnello Magny. Ha inoltre distrutto o danneggiato 25 abitazioni e bruciato 35 veicoli, secondo il rapporto provvisorio della Prefettura.

Primo ministro: “Catastrofe senza precedenti “ Al calare della notte di ieri l'incendio, che il primo ministro François Bayrou ha descritto come una "catastrofe di portata senza precedenti" "legata al riscaldamento globale" e alla "siccità" stava ancora bruciando. Ma la sua propagazione, che in precedenza era stata di "mille ettari all'ora", stava "diminuendo di intensità", ha dichiarato all'Afp Rémi Recio, sottoprefetto di Narbonne.