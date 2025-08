Gaza, la maestra Farida nella scuola-tenda: “Lo studio è un diritto”

La maggior parte delle scuole a Gaza sono state distrutte e le poche rimaste sono state convertite in rifugi per gli sfollati. Il che significa: oltre 600mila bambini privi di un'istruzione di base. Farida Algoul, insegnante palestinese, ha istituito la “scuola in tenda”: classi improvvisate negli accampamenti, dove ci si siede per terra per imparare, dove si torna - per un attimo - a sorridere. "Qui, gli alunni trovano un luogo sicuro per esprimersi e riacquistare un senso di normalità", ha raccontato