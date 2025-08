Barcellona, passaporto bimbo scaduto: genitori partono senza di lui

Il figlio di 10 anni non poteva partire ma i genitori sono saliti comunque a bordo dell’aereo lasciandolo da solo all’ aeroporto di Barcellona. La vicenda è stata raccontata su TikTok da un’addetta al controllo del traffico aereo e ha trovato spazio su diversi media internazionali. Secondo quanto emerso finora, il minore non è potuto salire a bordo dell’aereo perché il suo passaporto era scaduto e, per entrare nel Paese di destinazione, sarebbe stato necessario un visto.

Il personale trova il bambino e allerta le autorità



Secondo il racconto dell’operatrice, i genitori, resisi conto che il figlio non avrebbe potuto partire, lo hanno lasciato nel terminal e hanno contattato un parente affinché andasse a prenderlo. Il piccolo è stato notato dal personale dell’aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, che ha subito allertato le autorità. "Ha raccontato che i suoi genitori erano già in volo verso il loro Paese, partiti per le vacanze", ha riferito l’operatrice. Il pilota, informato dell’accaduto, ha chiesto ai passeggeri se qualcuno avesse lasciato un bambino nel terminal, ma nessuno ha risposto.



Aereo costretto a tornare a Barcellona



Alla fine i genitori sono stati identificati: si trovavano a bordo con un altro figlio più piccolo. L’aereo, già in volo, è stato costretto a rientrare a Barcellona. La polizia ha accompagnato in centrale la coppia per consentire il ricongiungimento con il figlio. Le autorità spagnole non hanno ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sull’eventuale apertura di un’indagine o conseguenze legali per la coppia.