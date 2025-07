La rivolta dei giovani giapponesi premia populisti e ultradestra

Le elezioni di domenica hanno mostrato il calo del Partito Liberal Democratico, alla guida del Paese per 55 degli ultimi 60 anni, e l'ascesa del Partito Democratico del Popolo e del Sanseito, particolarmente forti tra gli anni 40. E i motivi del malcontento giovanile sono da rintracciare nell'immigrazione e nell'economia del Paese, tra tasse percepite come troppo alte e un'inflazione in crescita