Morto il "Principe Addormentato" Al-Waleed, era in coma da 20 anni

È morto dopo un coma durato vent’anni il principe saudita Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud. Il tragico destino del principe era iniziato nel 2005, quando a soli 15 anni rimase coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre si trovava a Londra per un programma di formazione militare. Le conseguenze furono devastanti: gravi traumi cerebrali ed emorragie interne lo costrinsero in uno stato vegetativo permanente. Nonostante l'intervento di équipe mediche internazionali, provenienti dagli Stati Uniti e dalla Spagna, il giovane non è mai tornato a uno stato di coscienza. Nel corso degli anni, il padre, figura influente e dal pensiero conservatore, si è sempre opposto con decisione alla sospensione delle cure, ritenendo che la vita dovesse essere sostenuta in ogni condizione.