Morto Edoardo Boncinelli, il papà dei geni-architetto

E' morto all'età di 84 anni il genetista Edoardo Boncinelli, conosciuto nell'ambito accademico-scientifico per avere scoperto i geni che regolano il corretto sviluppo dell'organismo umano e per la sua intensa attività di divulgatore. Nato a Rodi il 18 maggio 1941 da genitori fiorentini, si era laureato in fisica presso l'Università di Firenze. La sua attività scientifica è passata prima per l'Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e poi per Milano, dove ha diretto il laboratorio di biologia molecolare dell'Istituto San Raffaele e il Centro di farmacologia cellulare e molecolare del Cnr.