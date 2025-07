Hackerato l'account di Elmo su X: messaggi antisemiti e anti-Trump

L'account X di Elmo, personaggio del programma tv "Sesame Street", ha subito un cyberattacco. Un hacker ha postato messaggi antisemiti, razzisti e contro Trump sul profilo del peluches molto seguito dai bambini su scala internazionale.

I post pubblicati su un account verificato e con più di 600mila followers, contenevano insulti razzisti, contro la comunità ebraica. Seguiti da una serie di commenti contro Trump e la sua amministrazione, menzionando il noto caso Epstein e i relativi file riguardo alle accuse di traffico sessuale e pedofilia.

Il messaggio di scuse

"Domenica, l'account X di Elmo è stato brevemente hackerato da una parte esterna, nonostante le misure di sicurezza in atto." Inizia così il messaggio di scuse da parte del Social Media team. "Condanniamo fermamente l'odioso contenuto antisemita e razzista, e da allora l'account è stato protetto. Questi posti non riflettono in alcun modo i valori di Sesame Workshop o Sesame Street, e nessuno all'interno dell'organizzazione è stato coinvolto." Le scuse si concludono perfettamente in linea con il personaggio di Elmo, mostro rosso e peloso, il cui programma è incentrato sull'insegnamento della gentilezza e della pazienza.