Linda Martino, danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto

Le autorità del Cairo accusano Linda di usare tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio. Pietra dello scandalo un video clip diventato popolare sui social, in cui Linda balla “con abiti indecenti, esponendo deliberatamente zone sensibili del corpo, in palese violazione della morale pubblica e dei valori sociali” riferiscono le autorità egiziane

Linda Martino è una danzatrice del ventre, in Egitto è considerata una star. Ha sposato un italiano ed è cittadina italiana, ha anche parenti in Veneto. Da qualche settimana è in carcere. Con l’accusa di offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e alla immoralità pubblica. Il governo di Abdel Fattah al-Sisi, ex militare e politico egiziano, sta conducendo una vera e propria battaglia contro artisti, ballerini, cantanti. Negli ultimi due anni sono state arrestate cinque danzatrici del ventre, tutte con la stessa accusa di Linda che ora si trova in carcere.