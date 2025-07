Australia, donna condannata per aver avvelenato dei parenti con funghi

È stata giudicata colpevole per triplice omicidio Erin Patterson, la donna australiana accusata di aver avvelenato alcuni parenti con dei funghi velenosi. Le vittime, i due suoceri e la zia dell’ex marito, sono morti nel luglio del 2023 dopo aver mangiato un piatto con manzo e funghi velenosi cucinato dalla donna che, per la stessa occasione, aveva invitato anche l’ex marito Simon che però aveva rifiutato di partecipare e si era così salvato. L’unico sopravvissuto è il marito della zia che se l’è cavata dopo settimane di ricovero in ospedale. La sentenza contro Erin Patterson è stata emessa dalla Corte Suprema dello stato di Victoria al termine di un processo durato undici settimane. La donna era stata incriminata già nel novembre 2023 per la cena organizzata nella sua casa di Leongatha, nella regione di Gippsland, nel sud-est di Victoria, più di tre mesi prima, il 29 luglio. Stando a quanto emerso dal processo, a tutti e quattro gli ospiti è stato diagnosticato un avvelenamento da fungo amanita, causato dall'ingestione di funghi velenosi.