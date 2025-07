Morti evitabili, più di un milione all’anno in Europa

Molti decessi di cittadini europei con meno di 75 anni sarebbero evitabili con cure migliori o con una corretta prevenzione. Un difetto per alcuni casi attribuibile alle politiche sanitarie e ambientali e per altri a stili di vita poco sani. Marcata la spaccatura nei risultati dei Paesi occidentali rispetto a quelli dell’est. E in Italia le statistiche sono quasi le migliori dell’Unione