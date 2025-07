La Francia e il divieto totale degli schermi negli asili nido

Primo passo di una strategia più ampia per allontanare i bambini da smartphone e tablet, dal 3 luglio è formalmente vietato utilizzare device digitali con i bimbi fino ai 3 anni. Almeno nei centri per l'infanzia e gli asili, dato che a casa "non si può mandare la polizia per controllare i genitori", dice la Ministra della Salute