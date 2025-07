Francia condanna Shein per pratiche ingannevoli: multa record da 40mln

La Direzione generale della Concorrenza, dei Consumi e della Repressione delle frodi francese ha sottolineato che la Infinite Style E-Commerce Co Ltd, che gestisce le vendite per il marchio Shein, ha già accettato di pagare la multa

Multa da 40 milioni di euro a Shein da parte della Direzione generale della Concorrenza, dei Consumi e della Repressione delle frodi francese. Il garante di Parigi ha fatto sapere, dopo quasi un anno di indagini, di aver sanzionato il colosso cinese di fast fashion per pratiche commerciali ingannevoli tra cui sconti fuorvianti. L’Antitrust ha poi sottolineato che la Infinite Style E-Commerce Co Ltd, che gestisce le vendite per il marchio Shein, ha già accettato di pagare la multa, la cui somma è record in Francia per questo tipo di infrazioni.