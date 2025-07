Proteste in Serbia, la nuova strategia degli studenti

A Belgrado e in molte altre città, una sistematica ondata di blocchi stradali contro gli arresti sempre più frequenti, al grido di "Hoćemo izbore", "Vogliamo le elezioni". Dopo otto mesi dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, la scintilla del dissenso, gli universitari, che hanno fino ad ora guidato la rivolta contro la corruzione, preparano delle liste di candidati per un futuro sbocco parlamentare, dando il via libera a una nuova fase organizzativa