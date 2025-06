Messico, trovati 381 cadaveri in crematorio abbandonato

Gli investigatori hanno trovato 381 corpi ammucchiati in un crematorio privato a Ciudad Juarez, nel nord del Messico. Lo ha dichiarato la procura locale, denunciando la negligenza da parte delle pompe funebri. "I 381 corpi sono stati collocati irregolarmente nel crematorio", ha dichiarato all'Afp Eloy García, portavoce della procura dello Stato di Chihuahua, dove si trova Ciudad Juarez. Secondo il funzionario, i corpi sono stati "ammucchiati" senza alcun ordine in diverse aree dell'edificio in cui opera il crematorio. Sono stati "gettati lì indiscriminatamente, uno sopra l'altro, sul pavimento", ha descritto García. Ha aggiunto che tutti i corpi erano imbalsamati e presumibilmente associati a un certificato di morte.

Le ipotesi del pubblico ministero

Ciò che ipotizza al momento il pubblico ministero è che la stragrande maggioranza di questi corpi sia stata tenuta sotto sorveglianza e poi trasferita al crematorio per la cremazione. Le autorità ritengono che alcuni resti possano essere stati abbandonati per oltre due anni. Eloy García ha quindi addotto l'"irresponsabilità" dei proprietari del crematorio come una delle prime spiegazioni per questa scoperta. Uno degli amministratori del crematorio si è già presentato all'ufficio del pubblico ministero. L'obbiettivo per ora sarebbe "stabilire la responsabilità penale" dei responsabili, ha affermato il portavoce del PM. Le autorità non hanno specificato se i defunti siano stati vittime di violenza criminale. Il Messico, un paese duramente colpito dalla criminalità organizzata, attraversa da anni una crisi del suo sistema forense, sopraffatto dall'elevato numero di salme da esaminare, dalla carenza di personale e dai vincoli di bilancio.