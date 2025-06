Zohran Mamdani vince primarie dem per la carica di sindaco di New York

Un’ora e mezzo dopo la chiusura delle urne delle primarie democratiche per la scelta del candidato sindaco di New York, Andrew Cuomo, l’ex governatore, ha stupito il comitato annunciando la sua sconfitta: “Non è stata la nostra notte, ma quella del consigliere municipale Zorna Mamdani, capace di parlare ai giovani e ispirato. L’ho chiamato per congratularmi”. L'ufficialità del risultato arriverà a giorni ma ciò che è certo è che Mamdani ha guidato le primarie con un vantaggio di sette-otto punti su Cuomo, ribaltando i pronostici. Il democratico socialista è il primo candidato sindaco asiatico e musulmano di New York.

La scalata delle preferenze grazie a un programma vicino alle esigenze dei cittadini

Mamdani è riuscito nella scalata dal 10% delle preferenze al 40 grazie alla sua attenzione alle politiche sociali e ai problemi quotidiani dei cittadini. Tra le proposte del candidato dem, infatti, ci sono il congelamento degli affitti, l’aumento del salario minimo a trenta dollari l’ora, trasporti pubblici gratuiti e maggiore pressione fiscale su ricchi e grandi aziende. Un programma che lo ha messo in contrasto con le corporation e i grandi quotidiani come New York Times e New York Post, me che potrebbe bastare a vincere contro lo sfidante Eric Adams, la cui popolarità è in forte calo dopo le accuse di corruzione e il patto con Trump per evitare il processo.