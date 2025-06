Veterano con esperienze in Iraq, Afghanistan e Siria, il generale è il volto operativo della strategia militare Usa in Medio Oriente. È stato al centro della risposta americana agli attacchi di Hamas nel 2023 e alla minaccia Houthi. Pete Hegseth, capo del Pentagono, gli ha affidato la gestione completa del dossier iraniano. Israele vede in lui un alleato affidabile per un’azione congiunta