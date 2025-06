Solo sì significa sì, così la Norvegia cambia la legge sullo stupro

Con 91 voti a favore e solo 12 contrari, venerdì 6 giugno il parlamento norvegese ha approvato una storica riforma dell'articolo 291 del codice penale: d'ora in poi,un rapporto sessuale senza consenso espresso, anche in assenza di violenza o minacce, sarà considerato stupro. Con questa scelta la Norvegia si allinea agli standard raccomandati dalla Convenzione di Istanbul, ma non mancano gli aspetti critici