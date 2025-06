Il programma

Le giornate dal 7 all’8 giugno sono dedicate a tutti coloro che fanno parte di movimenti ecclesiali, associazioni, nuove comunità e gruppi di preghiera. Le celebrazioni si aprono sabato 7 giugno con la possibilità di effettuare il pellegrinaggio alla porta santa dalle 8 alle 12 e di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. A partire dalle 18, in Piazza San Pietro si svolgono la preveglia e la veglia di Pentecoste, la solennità religiosa che ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e la Vergine e corona il periodo pasquale. Il Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità si chiude domenica 8 giugno con la tradizionale messa mattutina presieduta dal pontefice o da un suo delegato: l’ingresso in piazza San Pietro in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto.