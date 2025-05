Shreya, studentessa indiana ad Harvard: “Il nostro futuro è a rischio”

La decisione di Donald Trump di impedire ad Harvard l'ammissione degli studenti stranieri crea un clima di grande incertezza e paura tra gli iscritti. Tra questi, c'è Shreya Mishra Reddy, ingegnera indiana e studentessa alla Harvard Business School. "Viviamo nell'ansia e nella preoccupazione costante: non sappiamo se potremo restare negli Stati Uniti o se saremo costretti ad andarcene. Noi studenti internazionali non abbiamo voce in capitolo", ha detto a Sky Tg24 Insider