In un mondo lacerato da guerre e populismi, il nuovo Pontefice si affida alla spiritualità agostiniana, fondata su carità, unità e interiorità. Scegliendo come motto “In Illo uno unum”, segno di una visione ecclesiale centrata sull’unità nella diversità, invita i fedeli in cammino condiviso dove ascolto, dialogo e fratellanza diventano gli strumenti per affrontare e superare le sfide della contemporaneità