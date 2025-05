Romania, l’estrema destra sogna il potere. Tre sfidanti per Simion

Domenica 4 maggio in Romania si vota per eleggere il nuovo capo di Stato. George Simion, leader del partito nazionalista Aur, è in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno, ma non abbastanza da ottenere la maggioranza assoluta per l’elezione diretta. Secondo i sondaggi, Simion andrà al ballottaggio contro uno dei tre sfidanti principali: l'ex presidente del Senato Crin Antonescu, il sindaco di Bucarest Nicolae Dan e l'ex premier Victor Ponta