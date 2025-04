India, incendio in un hotel di Calcutta: almeno 15 morti

È di almeno 15 morti e 13 feriti il bilancio di un incendio divampato in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Lo riferisce il giornale indiano The Telegraph, sulla base di quanto reso noto dalle autorità locali e dalla Polizia. Al momento della tragedia nell'albergo c'erano almeno 88 persone. Fra le vittime, si legge, vi sono una donna e due bambini.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme

"L'incendio è scoppiato intorno alle 20.15 ora locale di ieri nei locali del Rituraj Hotel" e "diverse persone sono state tratte in salvo dai soccorritori", ha detto ai giornalisti Manoj Kumar Verma, commissario della Polizia di Calcutta, citato dall'agenzia Ani. Secondo i media indiani "diverse persone hanno cercato di scappare attraverso le finestre e le strette gronde dell'edificio". Il quotidiano The Telegraph di Calcutta afferma che almeno una delle vittime è morta dopo "essersi lanciata da una terrazza nel tentativo di fuggire". Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. "Addolorato per la perdita di vite umane", ha scritto in un post su X il premier indiano Narendra Modi, con le condoglianze ai parenti delle vittime, l'augurio di pronta guarigione ai feriti e la promessa di risarcimenti alle persone colpite dalla tragedia.