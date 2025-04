Giubileo delle Persone con Disabilità 2025: date, eventi e programma

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, i cui funerali sono stati celebrati sabato 26 aprile a San Pietro, restano confermati i due importanti eventi giubilari alla fine del mese di aprile. Da venerdì 25 a domenica 27 il primo Giubileo degli adolescenti, con circa 100 mila ragazzi e ragazze giunte da ogni parte d'Italia. Lunedì 28 e martedì 29, invece, si terrà il Giubileo delle persone con disabilità.

Il Giubileo delle persone con Disabilità

Per il Giubileo delle persone con disabilità, dopo il pellegrinaggio alla Porta Santa e la Santa Messa di lunedì, nella giornata di martedì 29 aprile ci sarà spazio per la catechesi e un momento di festa giardini di Castel Sant'Angelo, fa sapere il sito del Comune di Roma. Alle 17 di lunedì, nella basilica di San Paolo fuori Le Mura, si celebrerà una messa dedicata proprio al Giubileo delle persone con disabilità. Martedì, per tutto il giorno via della Conciliazione sarà animata dalle "Vie della Speranza", con testimonianze di realtà che raccontano la vita e i segni di speranza delle persone con disabilità.