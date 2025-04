Francesco, il primo Pontefice social

In attesa del prossimo Conclave, gli account pontifex hanno cambiato temporaneamente dicitura adottando quella di Apostolica Sede Vacans. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo gli ultimi dieci anni. Era il 27 giugno 2015, una lettera apostolica evidenziava la priorità riconosciuta al governo della comunicazione. Possiamo adottarla come il momento zero per misurare l’intensità del presidio social dell'ultimo pontificato