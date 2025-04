Nelle immagini la costruzione di armi in corso

Gli analisti affermano che le immagini mostrano la costruzione in corso di armi e altri sistemi interni della nave, che è probabilmente una fregata lanciamissili (Ffg) progettata per trasportare missili in tubi di lancio verticali da utilizzare contro bersagli sulla terraferma e in mare. "La Ffg è lunga circa 140 metri, il che la rende la più grande nave da guerra costruita in Corea del Nord", si legge in un'analisi condotta da Joseph Bermudez Jr. e Jennifer Jun del Center for Strategic and International Studies.